Обвиняемый, являясь работником юридической фирмы, в период с апреля 2018 года по февраль 2020 года,...

Обвиняемый, являясь работником юридической фирмы, в период с апреля 2018 года по февраль 2020 года, заключил с тремя жителями города Мурома договоры на оказание юридической помощи, в действительности оказывать такую помощь не собираясь.Клиенты передали ему более 700 тыс. рублей.Впоследствии оказывая клиентке фирмы услуги, связанные с принятием наследства, и достоверно зная о том, что в ближайшее время ей будет передана крупная сумма денег, юрист получил от потерпевшей по договору займа 2,5 млн. рублей, которые не вернул, а наличие долговых обязательств отрицал.От имени ещё одной клиентки мужчина изготовил расписку о получении от него в долг 3,5 млн. рублей, а затем обратился с исковым заявлением в Муромский городской суд с требованием о взыскании с женщины денежных средств, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Муромский городской суд, рассказал портал Муром24.Фото https://www.pxfuel.com