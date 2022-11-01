Расследование находится на контроле прокуратуры.

В Суздальском районе замдиректора школы обвиняют в хищении 66 тысяч рублей. Об этом рассказали в местной прокуратуре.Женщина, будучи секретарем учебной части и заместителем директора по внеклассной работе, возлагала на одного из учителей обязанности временно отсутствующих коллег. Последний получил доплату в размере 66 тысяч рублей и, оказавшись введённым в заблуждение, перечислил деньги на банковские счета злоумышленницы.По итогам проверки учреждения возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.