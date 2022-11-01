Доброе видео от Ангела Дома, благотворительного фонда защиты домашних и диких животных. Вот так...

Доброе видео от "Ангела Дома", благотворительного фонда защиты домашних и диких животных.Вот так одна из подопечных фонда - сова Мария - чистит перышки. В прямом смысле слова. Птица очень любит купаться, а потом не прочь сделать "укладку" феном. К сожалению, сова не может летать. Из-за гангрены она лишилась крыльев. Напомним, Марию, как и других птиц, взял под крыло "Ангела Дом", о котором мы недавно рассказывали в наших выпусках.