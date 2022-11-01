Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Бегом за автобусом
В тесноте и в обиде. Или слишком...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Бегом за автобусом
В тесноте и в обиде. Или слишком долгое ожидание. Соблюдают ли владимирские автобусы интервалы движения?
- Вторая жизнь ТКО
Спасти регион от мусорного коллапса. Когда во Владимирской области появятся два новых мусороперерабатывающих комплекса?
- Поддержка музыкой
Песни о любви к родине. Для мобилизованных в Коврове с концертом выступил солист группы «Пилигрим»