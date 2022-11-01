“Земля цимбал и ярких роз” – под таким названием во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи прошла Неделя молдавской культуры. Её организовали в рамках проекта «Владимир

“Земля цимбал и ярких роз” – под таким названием во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи прошла Неделя молдавской культуры. Её организовали в рамках проекта «Владимир интернациональный». Светлана Шашилова, зав. сектором иностранной литературы областной библиотеки для детей и молодежи Это один из популярных проектов нашей библиотеки. Он существует с 2013 года. В следующем году