Власти планируют продумать программу по переработке отработанных шин.

Во Владимирской области проверили качество содержания контейнерных площадок. По жалобам населения и итогам мониторинга возбуждено 11 дел.Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко пояснила, что в Петушках, Струнине, Покрове и Лакинске, не вывозится мусор, не относящийся к ТКО. Нарушение графиков вывоза отходов зафиксировано в Петушках, Киржаче, Лакинске и посёлке Вольгинский.Она также напомнила подчинённым, что в 2022 году чиновники должны обустроить 980 площадок. Сейчас готово всего 68%.Ещё одна проблема – утилизация автомобильных покрышек. Наглядный пример привёл губернатор: владельцы транспорта нередко сбрасывают их в пойму реки в микрорайоне Заклязьменский.«Мы можем стимулировать население сдавать отработанные шины на утилизацию, продумать программу по переработке. Вам, Александр Анатольевич, предстоит заняться этой работой, понять все нюансы и сложности процесса», – такую задачу поставил Александр Авдеев к своему новому вице-губернатору Александру Максимову.