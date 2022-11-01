Администрация города Владимира сообщила о том, что 2 ноября в городе пройдут мероприятия посвященные Дню народного единства, на время проведения которых на двух улицах ограничат движение

Администрация города Владимира сообщила о том, что 2 ноября в городе пройдут мероприятия посвященные Дню народного единства, на время проведения которых на двух улицах ограничат движение всех видов транспорта. 09.00 до 11.00 2 ноября 2022 вводится ограничение движения всех видов транспорта: – по ул. Мира от перекрестка с Октябрьским проспектом до ул. Горького; – по