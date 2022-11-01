Объём инвестиций составит 170 млн рублей.

Во Владимире мощность мусоросортировочной станции в микрорайоне Доброе увеличат с 40 до 100 тысяч тонн в год. Объём инвестиций составит 170 млн рублей.Сейчас комплекс принимает 50% отходов, которые производят владимирцы. На сортировку отправляют бумагу, ПЭТ бутылки, стекло, полиэтилен, железо. Для достижения 100%-го показателя на предприятии откроют вторую линию.По задумке владельцев, планируется установить специальный сепаратор, который будет обеспечивать из ТКО отсев мелких фракций. Ожидается, что новая линия позволит собирать металлы в автоматическом режиме. В целом - задача наладить более эффективную сортировку привозимого мусора.Проект начнут реализовывать в 2023 году. Запуск намечен на 2024-ый. Количество рабочих мест должно увеличиться в два раза.