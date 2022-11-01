Сотрудники ДПС на посту в Юрьевце остановили 50-летнего водителя грузовика, перевозившего 7 тысяч пачек контрафактной табачной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по

Сотрудники ДПС на посту в Юрьевце остановили 50-летнего водителя грузовика, перевозившего 7 тысяч пачек контрафактной табачной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Согласно экспертному заключению, перевозимая продукция имела поддельные акцизные марки. Полиция возбудила уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок. В рамках расследования из гаражных боксов