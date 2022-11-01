Их стоимость превысила миллион рублей.

Во Владимире полицейские изъяли почти 33 тысячи пачек контрафактных сигарет. Их стоимость превысила миллион рублей.На посту ДПС во Владимире инспекторы остановили грузовик «МАЗ» под управлением 50-летнего владимирца. В кузове автомобиля полицейские обнаружили 7 000 пачек табака с поддельными акцизными марками.В региональном УМВД добавили, что оперативники провели обыски, в результате которых из городских гаражных боксов изъяли ещё свыше 25 000 пачек «левых» папирос.Задержанный водитель фуры рассказал, что купил продукцию в одном из соседних регионов для дальнейшей перепродажи. Однако вместо многомиллионной прибыли ему грозит тюремная баланда. В МВД завели два уголовных дела. Расследование продолжается.