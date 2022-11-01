Их стоимость превысила миллион рублей.
Во Владимире полицейские изъяли почти 33 тысячи пачек контрафактных сигарет. Их стоимость превысила миллион рублей.
На посту ДПС во Владимире инспекторы остановили грузовик «МАЗ» под управлением 50-летнего владимирца. В кузове автомобиля полицейские обнаружили 7 000 пачек табака с поддельными акцизными марками.
В региональном УМВД добавили, что оперативники провели обыски, в результате которых из городских гаражных боксов изъяли ещё свыше 25 000 пачек «левых» папирос.
Задержанный водитель фуры рассказал, что купил продукцию в одном из соседних регионов для дальнейшей перепродажи. Однако вместо многомиллионной прибыли ему грозит тюремная баланда. В МВД завели два уголовных дела. Расследование продолжается.