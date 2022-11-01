Приговором суда виновному назначен штраф в 1,3 млн рублей.

Поставщик осужден за дачу взятки сотрудникам ФСИН. Приговор вынес Ленинский районный суд Владимира.Мужчина, находящийся в ФКУ ИК-3, обратился к оперуполномоченному колонии с просьбой внести в медкарту недостоверную информацию о наличии заболеваний. За услугу заключенный предлагал 50 тысяч рублей. Он планировал, что болезнь станет основанием для избрания более мягких условий содержания. В том числе, фигурант намеревался оборудовать камеру телевизором. Надзиратель от мзды отказался.Злоумышленник не остановился. Он обратился к сотруднику туберкулезной больницы, которого за 30 тысяч рублей попросил предоставить адвокатам выписки из истории болезни, чтобы отправить их на диагностику в частную клинику. По всей видимости, планировалось, что частные медики «найдут» у него тяжёлую болезнь, а представитель тюремной больницы согласится с их выводами. Мужчина преследовал всё ту же цель - смягчить меру пресечения. Вторая попытка также не увенчалась успехом.Более того, на костромича завели ещё одно уголовное дело. Приговором суда виновному назначен штраф в 1,3 млн рублей. Вердикт пока не вступил в законную силу.Ранее Ленинский районный суд Владимира признал его и сообщницу в поставке 97 просроченных аппаратов ИВЛ. В результате мужчина получил 5,5 лет тюрьмы и штраф 2 млн рублей, а его подельница 5 лет и один месяц колонии со штрафом в миллион рублей.