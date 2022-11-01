Ленинский районный суд города Владимира признал экс-директора ООО «НПФ Костромская Медтехника», ранее осужденного за сбыт недоброкачественных, просроченных аппаратов ИВЛ, виновным в

Ленинский районный суд города Владимира признал экс-директора ООО «НПФ Костромская Медтехника», ранее осужденного за сбыт недоброкачественных, просроченных аппаратов ИВЛ, виновным в покушении на дачу взятки. Суд установил, что содержащийся под стражей мужчина через посредников хотел заплатить 50 тысяч рублей сотруднику ИК-3, чтобы тот внес в документы фейковые сведения о наличии у осужденного заболеваний, чтобы изменить