С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176803 владимирцев.

Во Владимирской области 1 ноября выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Ковровском, 3 - в Камешковском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Петушинском, Александровском, Собинском, Суздальском, Гороховецком и Меленковском, по 1 - в Вязниковском, Селивановском, Кольчугинском и Киржачском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176803 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49112 заболевших во Владимире, 20863 - в Ковровском районе и 19125 - в округе Муром.