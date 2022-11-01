По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежные...

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежные средств.Суздальской межрайонной прокуратурой установлено, что секретарь учебной части и по совместительству заместитель директора по внеклассной работе одной из школ Суздальского района неправомерно возлагала на одного из педагогов обязанности временно отсутствующих сотрудников. За это учитель получил из бюджета района дополнительные выплаты в размере более 66 тыс. рублей.Введенный в заблуждение мужчина перечислял полученные деньги на банковские карты замдиректора, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Расследование ведется под контролем межрайонной прокуратуры.Фото: Freepik.com