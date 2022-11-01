Во Владимирской области полицейские изъяли немаркированные сигареты на сумму более миллиона...

Во Владимирской области полицейские изъяли немаркированные сигареты на сумму более миллиона рублей.На стационарном посту ДПС в городе Владимире по полученной от оперативных сотрудников информации инспекторы остановили грузовой автомобиль «МАЗ» под управлением 50-летнего жителя областного центра. В кузове автомобиля полицейские обнаружили 7 000 пачек сигарет различных наименований.Экспертиза подтвердила, что перевозимая продукция имела поддельные акцизные марки.24 октября следственным управлением УМВД России по городу Владимиру по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок.В рамках расследования уголовного дела оперативники провели обыски, в результате которых во Владимире из гаражных боксов изъяли еще свыше 25 000 аналогичных пачек немаркированных сигарет, а также маркированных акцизными марками иностранного государства и маркированных специальными (акцизными) марками РФ с признаками подделки.Общий объем изъятой из оборота продукции превысил 32 800 пачек на сумму более 1 миллиона рублей.Задержанный водитель большегруза пояснил полицейским, что приобрел продукцию в одном из соседних регионов для дальнейшей реализации.31 октября следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по обвинению в приобретении и хранении товаров и продукции без маркировки, сообщили в пресс-службе УМВД Владимирской области.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/