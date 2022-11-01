По результатам проверки прокуратуры Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело о незаконной...

По результатам проверки прокуратуры Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело о незаконной миграцииВ селе Подолец Юрьев-Польского района местный житель в мае нанял троих иностранных граждан для работ по ремонту комплекса ферм. Они работали без заключения трудового или гражданско-правового договора.При этом разрешений на работу приезжие не имели.На территории фермы им были предоставлены спальные места, кухня, ванная комната, туалет, в то время как регистрации по указанному адресу они не имели.По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, информирует пресс-служба областной прокуратуры.