Муромская городская прокуратура обеспечила инвалидам по зрению доступ к информации Муромская...

Муромская городская прокуратура обеспечила инвалидам по зрению доступ к информацииМуромская городская прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов по зрению в социальных учреждениях здравоохранения и образования.Сайты таких организаций должны иметь версию для слабовидящих.Однако на официальных сайтах детского сада №1 и Муромской городской больницы №2 имелась гиперссылка для слабовидящих, но переход по ней был возможен лишь при оформлении платной подписки.На сайтах Дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Мурома» и Муромского наркологического диспансера переход по гиперссылке для слабовидящих не работал, возможность увеличить шрифт текста, интервал между буквами и выбрать цвета основного и фонового содержимого отсутствовала. На сайте Муромской городской больницы №3 была недоступна информация для инвалидов по зрению о вакцинации против COVID-19, гриппа, пневмококковой инфекции, о времени профилактических медицинских осмотров (диспансеризации), а также не было предусмотрено увеличение интервала между буквами и выбор цветовой схемы.Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, по результатам проверки руководителям учреждений здравоохранения, социального обслуживания и образования внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: sosh22-va.ru