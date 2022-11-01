В регионе возобновилось общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с твердыми...

В регионе возобновилось общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Какие изменения ждут мусоросортировочную станцию во Владимире и что даст строительство двух перерабатывающих комплексов? Расскажет Юлия Шувалова.110 тонн отходов... Именно столько ежедневно привозят на мусороперегузочную станцию во Владимире. При этом сортировке подлежит лишь 10% поступающего мусора. Отбирают картон, пластик, стекло и металл. Увеличить объем принимаемых отходов, а вместе с тем и процент отбора поможет ещё одна сортировочная линия, рассказывает директор предприятия Виктория Панфилова. Запустить её планируют к 2024 году по инвестиционной программе. Также здесь установят сепаратор. Цена вопроса - 170 миллионов рублей.Виктория Панфилова, директор мусороперегрузочной станции:- В России это достаточно популярное оборудование, которое будет вытряхивать из мусора мелкие фракции, органику. Для того, чтобы те фракции, которые необходимы для переработки, в чистом виде могли отбираться в большом количестве.В целом по региону сейчас перерабатывается лишь 26 процентов твердых коммунальных отходов. После строительства в Камешковском и Петушинском районах двух перерабатывающих комплексов этот показатель должен увеличиться до 70 процентов. Оба объекта разместят рядом с полигонами. Их мощность составит 500 тысяч тонн отходов в год. Строительство будет выполнено за счет частных инвестиций и федеральных средств.Наталья Деревенькина, эколог:- Такие комплексы нужны, чтобы они модернизировались и развивались с полным циклом переработки отходов. До полной их утилизации, чтобы получать практически готовые продукты.Кроме того, предполагается оптимизировать и транспортную схему потоков отходов, что позволит сдержать рост тарифов.Юрий Самодуров, заместитель директора департамента природопользования Владимирской области:- К 2030 году у нас все 100% отходов должны быть обработаны, т.е. пройти сортировку. 50% отходов должны отправляться на захоронение. В 2 раза должен быть уменьшен объем, направляемых на захоронение твердых коммунальных отходов.Спасти тридцать третий регион от мусорного коллапса должно помочь и осознанное потребление. Прививать это лучше с детства. Сотрудники мусороперегузочной станции регулярно проводят экскурсии.Алексей Резников, студент 3 курса института биологии и экологии ВлГУ:- Мы с семьей стараемся всё сортировать и выбрасывать в правильные баки. Сортировать мусор по разным бакам. В один положить стекло, в другой - бумагу, а в третий - пластмассу. Для всех это будет легче и лучше.Сейчас урны для раздельного сбора мусора во Владимире есть не везде. К июлю следующего года такие контейнеры должны появиться во всем городе. Это первый шаг к сокращению роста мусорных полигонов и свалок в регионе.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести-Владимир"