В Муроме презентовали книгу о судьбах репрессированных священнослужителей, сообщает портал...

В Муроме презентовали книгу о судьбах репрессированных священнослужителей, сообщает портал Муром24.Расправе были подвергнуты тысячи муромлян. Казнены, отправлены в ссылки и лагеря... Живы из них на сегодняшний день 110 человек, их средний возраст - 85 лет.Новую книгу о судьбах священнослужителей храмов Муромской епархии, пострадавших в годы репрессий первой половины 20-го века, представил руководитель общественной организации "Мемориал" Александров Маслов. Подлинные истории гонений отпечатали на ста экземплярах. Их передадут в школы и библиотеки округа.