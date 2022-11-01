На территории региона за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
10 - во Владимире
4 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
2 - в Александровском районе
6 — в Гусь-Хрустальном районе
3 - в Камешковском районе
2 — в Суздальском районе
2 — в Радужном
2 — в Петушинском районе
2 — в Собинском районе
2 — в Гороховецком районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Вязниковском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176 803 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).