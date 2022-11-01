На территории региона за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.10 - во Владимире4 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе2 - в Александровском районе6 — в Гусь-Хрустальном районе3 - в Камешковском районе2 — в Суздальском районе2 — в Радужном2 — в Петушинском районе2 — в Собинском районе2 — в Гороховецком районе2 — в Меленковском районе1 — в Киржачском районе1 — в Вязниковском районе1 - в Кольчугинском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 176 803 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).