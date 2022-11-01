За неделю с 24 по 30 октября на дорогах Владимирской области произошло 31 ДТП, в которых один человек погиб и 41 пострадали, включая 6 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД. Всего

За неделю с 24 по 30 октября на дорогах Владимирской области произошло 31 ДТП, в которых один человек погиб и 41 пострадали, включая 6 детей. Аварийную сводку опубликовало региональное УМВД. Всего за 7 дней произошло 290 ДТП с материальным ущербом. 84 водителя управляли машиной в состоянии опьянения, либо отказались от медосвидетельствования. С участием нетрезвых автовладельца