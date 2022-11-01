Во Владимирской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 1 ноября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 17 человек, накануне в больницу обратился один

Во Владимирской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 1 ноября. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 17 человек, накануне в больницу обратился один человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 803. В лидерах по заражениям Владимир – 10 заболевших за сутки. На втором месте –