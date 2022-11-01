Возобновления зерновой сделки не будет, если коридор безопасности продолжит использоваться для террористических атак. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Возобновления зерновой сделки не будет, если коридор безопасности продолжит использоваться для террористических атак. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Россия дала Украине возможность вывозить зерно в наиболее нуждающиеся страны Азии и Африки, но таким государствам досталось лишь 3-4% объемов."А большая часть — богатым государствам Евросоюза", – констатировал Володин.Спикер ГД обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении договоренностей, достигнутых при участии Турции и ООН. Тем самым продемонстрирована террористическая сущность киевского режима, подчеркнул политик."Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может", – написал спикер в своем .Минобороны России 29 октября сообщило о приостановке участия РФ в зерновой сделке. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал исполнение договоренности. Глава государства обращал внимание, что большинство судов направлялись в Евросоюз, а не в беднейшие страны.