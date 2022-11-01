Если фирма не выполнит условия договора, то может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков, а контракт с ней могут расторгнуть.

Несмотря на заключённый полтора месяца назад контракт на поставку троллейбусов владимирцы до сих пор не увидели новый общественный транспорт на улицах города. ТД «Транс-Альфа» до сих пор не поставила пять новых машин.Как сообщают коллеги из , мэрия направила в адрес поставщика претензию о нарушении условий контракта. При этом деньги за электротранспорт победителю торгов пока не перечислены. ОООшка получит их лишь по факту исполнения своих обязательств.Напомним, что «Транс-Альфа» согласилась поставить горадминистрации пять новых машин марки «Авангард» за 91 млн рублей. Срок исполнения - до 6 октября. Если фирма не выполнит условия договора, то может попасть в реестр недобросовестных подрядчиков, а контракт с ней могут расторгнуть.