Ксения Бородина любительница ретушировать снимки. Из-за этого ей уже никто не верит.

Ксения Бородина любительница ретушировать снимки. Из-за этого ей уже никто не верит.Ведущая скандального шоу "Дом-2" Ксения Бородина в своем аккаунте пообщалась с поклонниками и ответила на интересующие вопросы. Ее спросили, как можно простить измену? Как эксперт в этом вопросе Ксения Бородина рассказала, что единственный вариант – не верить сплетням. Однако если об измене стало доподлинно известно, прощать это не стоит.Вторая подписчица рассказала горькую историю о том, как ее муж случайно в состоянии алкогольного опьянения два раза изменил ей. При этом она считает его идеальным. Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина была шокирована таким отношением девушки к себе. Она не поняла, как можно считать идеальным человека, который изменяет.Также Ксению Бородину попросили показать лицо без фильтров, и она это сделала."Не надоело с фильтрами постоянно? Всех не обманешь!" – написала подписчица. "Вот вам без фильтров! Я каждый день на тв! Кого мне надо обманывать. Если я вас так цепляю, значит вы не удовлетворены своей внешностью. На тему внешности меня сложно сломать мнением, я вижу каждый день себя в зеркале и если что не так, я сама это увижу!" – ответила звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина.