Торжественная церемония награждения победителя состоится 17 ноября.

Полицейский из Петушинского района представит Владимирскую область в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый». Вячеслав набрал более 6000 голосов владимирцев, победив в первых двух региональных этапах.С 1 по 10 ноября в онлайн-формате пройдёт третий этап отбора. Лучшего участкового россияне определят на основе индекса доверия граждан при помощи специальной формулы с учётом численности населения региона, который представляет участник.Торжественная церемония награждения победителя состоится 17 ноября.