Появившаяся в доме плесень может привести к серьезным заболеваниям.

Появившаяся в доме плесень может привести к серьезным заболеваниям.Только представьте: вы спокойно живете в своей новой квартире или в частном доме, каждый день возвращаетесь с работы, садитесь ужинать и читать новости на сайте "Дни.ру", чувствуете себя прекрасно и даже не подозреваете, что совсем рядом, всего в паре метров от вас обосновался злейший враг человека и жилища – плесень. Как правило, микроорганизмы начинаю размножаться в помещениях, где не соблюден климатический режим. По сути, им нужна лишь влажная среда обитания.Плесень в доме не просто так считают одним из главных врагов для здоровья. Ее споры, попадая в организм человека, могут приводить к тяжелейшим последствиям. Как именно микроскопические грибки влияют на здоровье, объяснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.В интервью он подчеркнул, что плесень, появившаяся в квартире, может вызывать заболевания, которые практически не поддаются лечению. По данным немецкой газеты Die Welt, с данной проблемой массово столкнулись жители Германии. На фоне роста цен на газ и, соответственно, отопление, они начали экономить, снижая температуру в жилищах, что нарушило микроклимат.В домах немцев активно начала разрастаться плесень. По мнению эксперта, люди стоят перед риском подхватить множество недугов: от простой аллергии до хронической бронхиальной астмы. Также грибки плесени могут приводить к риниту, то есть воспалению слизистой носа.Врач отметил, что плесень в целом загрязняет воздух в доме. Незаметные глазу споры могут летать по квартире и через дыхательные пути попадать в организм человека. Кстати, с помощью антибиотиков не получится избавиться от гибка, произрастающего на органах человека.