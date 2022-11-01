В Коврове следком возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины с сайта знакомств. Его взяли под стражу. По версии следствия, в октябре

В Коврове следком возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины с сайта знакомств. Его взяли под стражу. По версии следствия, в октябре обвиняемый на сайте знакомств познакомился с жительницей Вязниковского района. В конце октября женщина приехала в Ковровский район, дабы увидеться с новым приятелем. Встреча не задалась и переросла в