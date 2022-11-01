Причиной для такой инициативы послужил ремонт Южной объездной дороги.

Владимирцы просят власти временно отменить плату за проезд по платному автобану М-12. Горожане создали , которую пока подписали около 60 человек.Причиной для такой инициативы послужил Южной объездной дороги. Если раньше поток транзитного трафика не заезжал во Владимир, то теперь едет через Юрьевец, Пекинку и выходит в сторону Боголюбово. Из-за фур в областной столице образуются пробки, ведь далеко не все хотят пользоваться платной автомагистралью.Жители Владимира просят Автодор отменить плату пока мост через Клязьму не будет отремонтирован. Напомним, что из-за снижения несущих способностей конструкции машины с грузоподъёмностью от 3,5 тонн по нему сейчас не пускают.