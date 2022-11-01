Валерии придется немного изменить свой привычный образ жизни.

Валерии придется немного изменить свой привычный образ жизни.В следующем году знаменитой блондинке стукнет 55 лет. Но, смотря на нее, кто поверит, что ее уже настигает старость? Артистка выглядет блестяще и легко может посоревноваться по красоте с девушками моложе себя. Впрочем, все это благодаря стараниям самой Валерии: как известно, она хорошенько заботится о своем теле.В последние годы певица увлечена йогой, причем настолько, что ее все новые позы буквально шокируют народ, вместе с тем вызывая восхищение: мол, вот как она может на старости лет! Недавно знаменитая блондинка запечатлела на фото, как делает курмасану. Упражнение решила проанализировать преподаватель йоги и заключила, что жену Иосифа Пригожина могут ждать неприятности.Поза, которую приняла Валерия, действительно оказывает положительное влияние на организм: позволяет сохранить ум спокойным и уравновешенным, а также тонизирует позвоночник. Но все это бестолку, если допускать ошибки, что, собственно, и сделала певица.Во-первых, звезда округлила спину – это плохо для позвоночника, особенно, если делать так регулярно. Во-вторых, певица не опустила животик. "При правильном выполнении, если живот не опускается, все равно стараемся делать с прямой спиной", – рассуждает Асель Нигметова. В общем, теперь Валерии привалило хлопот, ведь придется задуматься над правильностью своих действий и совершенствованием техники.