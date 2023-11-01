Поздравление депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина.

Уважаемые жители Владимирской области!Примите искренние поздравления с Днём народного единства!Это праздник, который служит нам напоминанием, что наша сила - в единстве. Только объединение народа спасло от гибели Российское государство в далёком 1612 году. Народное ополчение под предводительством земского старосты Минина и князя Пожарского очистило нашу землю от польских интервентов. Освободителей вела главная цель и главная ценность для нашего человека на все века – защита Отечества.На нашу Родину не раз нападали, не раз подстрекатели извне стремились внести смуту и раскол в общество. Но в самые трудные, грозовые времена мы объединялись и давали отпор врагу – сохраняли независимость государства, отстаивали своё право быть сильной и могучей державой. Так было и так будет всегда. Мы по-прежнему стоим на страже справедливого миропорядка, защищая своё Отечество, обеспечивая безопасность гражданам и уверенно двигаемся вперёд. Россия – наша общая Родина и её будущее создаётся сегодня и зависит от каждого из нас.Дорогие земляки!Желаю вам счастья и благополучия, здоровья и мирного неба над головой.С уважением, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.