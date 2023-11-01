В честь Дня народного единства в Москве с площадки на ВДНХ в путешествие по стране отправится первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер.

В честь Дня народного единства в Москве с площадки на ВДНХ в путешествие по стране отправится первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер. Навигатор автопоезда «Россия – Моя история» настроен на новые территории, куда он поедет уже в 2023 году в честь 10-летнего юбилея проекта. Новый формат экспонирования охватит самые удаленные области страны, десятки тысяч человек благодаря автопоезду увидят основные выставки исторического парка. Почти половину цифровой инфраструктуры автопоезда займут материалы проекта «Билет в будущее», в том числе, курса «Россия-мои горизонты», снискавшего популярность по все стране. Автопоезд создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению Президента РФ В. В. Путина Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения РФ.Пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов в сборной конфигурации представят мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой, где за три часа посещения гости смогут пройти несколько отдельных экспозиций и открыть для себя историю России и попробовать новую программу профориентации в действии высокотехнологичном формате.«По сути, это 27-й исторический парк, который может быть мобильно развернут в любом месте страны и охватить за короткий период времени десятки тысяч зрителей в комфортном режиме. Мы давно искали такой формат, получали запросы от россиян. И теперь с большим интересом представляем итог двухлетней работы. Вместе с Минпросвещения РФ мы проектировали автопоезд, собирали, готовили к запуску. Для нас и для России вообще это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу. Теперь мы сможем попасть во все, в том числе самые отдаленные регионы», – отметил член Общественной палаты РФ Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов, руководитель проекта «Билет в будущее» и флагманского исторического парка в Москве.Первым пунктом в маршрутном листе нового мобильного экспозиционного комплекса станет парковка на ВДНХ у павильона № 57, где в ноябре будет дан старт всероссийскому туру.В основу экспозиций войдут знакомые многим выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах. Тачскрин-панели, экраны с высокочетким изображением, широкоформатный видеолекторий, цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции представят множество захватывающих фактов о великих династиях, развенчают мифы о средних веках, расскажут об информационных войнах и санкциях прошлого, предложат новую оценку известных исторических сюжетов, заново познакомят с великими россиянами прошлого.Посещение мультимедийного города-трансформера станет уникальным опытом как для жителя региональных столиц, так для горожан малых населенных пунктов. Автопоезд расскажет о первых шагах на пути к русской государственности, принятии христианства и крещении Руси, возникновении Русского царства, воцарении славных династий и становлении Российской империи, истинных причинах революций в России, о потерях и реальных масштабах достижений этого периода, о том, что привело к Великой Отечественной войне и чего стоила Победа в ней, а также предложит взглянуть на привычные вопросы современной истории под новым углом и дать оценку таким событиям, как создание и крушение СССР, перестройка, восстановление государства и причины начала СВО.Отдельно внимания заслуживает профориентационная составляющая поезда, которая займет почти половину цифровой инфраструктуры». Два павильона займут материалы проекта «Билет в будущее» и курса «Россия-мои горизонты», уже проверенные в работе с более 4 миллионов школьников. Маршрут следования автопоезда, разрабатываемый в данный момент, дополняется по запросу от регионов и направлен на те отдаленные районы, где недостает собственных ресурсов и оснащения. Так, с помощью экспозиций учащиеся Владимирской области получат те же возможности, что и столичные школьники.Выставки мобильного исторического парка адресованы широкому кругу людей, а уникальный формат автопоезда свяжет сотни тысяч зрителей по всей стране единым пониманием истории прошлого и будущего каждого отдельного человека в своей стране.