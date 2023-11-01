В музее-заповеднике «Александровская слобода» - пополнение.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» - пополнение. Коллекция «барановских ситцев» пополнилась сразу тремя раритетными предметами одежды начала XX века. Это женская рубаха, повседневный сарафан и передник. Сами вещи сшиты не из барановских ситцев – это было бы слишком дорогое удовольствие. Ведь стоили эти ткани довольно дорого, не каждая крестьянка могла себе позволить купить отрез на сарафан, а вот декорировать его небольшой полоской яркого ситца старались многие.В XIX – начале XX века кумачовые «барановские ситцы» с персидскими мотивами были настолько популярны в России и за ее пределами, что стали символами тогдашнего отечественного ткачества, ярким, стильным и очень модным элементом народного костюма. Их выпускали на Троицко-Александровской мануфактуре куп­цов Барановых, по фамилии династии владельцев они и получили свое название.Ныне, ставшие уже раритетами, «барановские ситцы» являются ценной частью фондового собрания музея и насчитывают почти 2000 единиц хранения. Самые значимые предметы уже давно «гастролируют» по другим музеям со сменной выставкой «Барановские ситцы – наш российский триумф». Вот ее-то хранители коллекций и захотели «усилить» вновь закупленными тематическими предметами.«О многом может рассказать рубаха, которая нам покажется скромной, незатейливой. Это был основной элемент русского народного костюма. Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни. Для видимой части обычно использовали ткани более дорогие и красочные. Закупленная праздничная рубаха с лифом из фабричной ткани имеет домотканый «низ». Сорочка по подолу и вороту украшена вышивкой (оберег от нечистой силы), с кружевными вставками-«поликами», имеющими подложку из «барановского ситца». Кстати, судя по вышивке, это девичья рубаха, у женской подол украшался не вкруговую, а только спереди», - рассказывает хранитель коллекций музея-заповедника Ирина Короткова.Подобным образом выглядит и отделка сарафана, лямки и верхний край которого обшиты красным «барановским ситцем» с крупным цветочным рисунком, им же, но с другим рисунком, подбит и низ подола.А вот передник – гордость его счастливой обладательницы-крестьянки – полностью сшит из этого «брендового» отреза. Судя по всему, это не повседневный, а праздничный передник, он служил для дополнения и украшения костюма, создавая законченный образ, – даже самый небогатый «лук» выглядел с ним намного привлекательнее. Да и красный цвет одежды (особенно в крестьянском костюме) считался нарядным. Само значение слова красный – «красивый», «ценный», «дорогой», говорит о том, насколько он ценился. Такая русская красавица гарантированно могла рассчитывать на достойного претендента, ведь «барановские наряды» всегда «рекламировали» девушку как невесту с хорошим вкусом и приданым!