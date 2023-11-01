Смотрите в дайджесте:– Под Вязниками разбился микроавтобус с пассажирами, погибли два человека– В Вязниковском районе иномарка вылетела с трассы и врезалась в березу– В Киржаче в
<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2023-dajdzhest-proisshestviya-01112023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 01.11.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Под Вязниками разбился микроавтобус с пассажирами, погибли два человека– В Вязниковском районе иномарка вылетела с трассы и врезалась в березу– В Киржаче в
[url=https://33live.ru/novosti/01-11-2023-dajdzhest-proisshestviya-01112023.html]Дайджест (происшествия) 01.11.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Под Вязниками разбился микроавтобус с пассажирами, погибли два человека– В Вязниковском районе иномарка вылетела с трассы и врезалась в березу– В Киржаче в