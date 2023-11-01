Смотрите в дайджесте:– Под Вязниками разбился микроавтобус с пассажирами, погибли два человека– В Вязниковском районе иномарка вылетела с трассы и врезалась в березу– В Киржаче в

Смотрите в дайджесте:– Под Вязниками разбился микроавтобус с пассажирами, погибли два человека– В Вязниковском районе иномарка вылетела с трассы и врезалась в березу– В Киржаче в аварии пострадал 17-летний подросток– На пожаре в Гороховце эвакуировали 40 человек