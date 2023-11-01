Юная шахматистка из Владимира Диана Преображенская отлично выступила на детском первенстве мира в Египте.
Юная шахматистка из Владимира Диана Преображенская отлично выступила на детском первенстве мира в Египте. С результатом 9,5 баллов она заняла второе место среди девочек до 12 лет. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на Брянской области.
В мероприятии приняли участие 504 молодых спортсмена во всего мира, в том числе 42 шахматиста из России. В медальном зачёте первенства наши соотечественники завоевали сразу четыре награды и вышли на первое место. Отмечается, что такого результата юные российские шахматисты не добивались с 2019 года.