Юная шахматистка из Владимира Диана Преображенская отлично выступила на детском первенстве мира в Египте.

Юная шахматистка из Владимира Диана Преображенская отлично выступила на детском первенстве мира в Египте. С результатом 9,5 баллов она заняла второе место среди девочек до 12 лет. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на Брянской области.В мероприятии приняли участие 504 молодых спортсмена во всего мира, в том числе 42 шахматиста из России. В медальном зачёте первенства наши соотечественники завоевали сразу четыре награды и вышли на первое место. Отмечается, что такого результата юные российские шахматисты не добивались с 2019 года.