Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с большегрузом на трассе M-7 во Владимирской...

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с большегрузом на трассе M-7 во Владимирской области.По предварительным данным, сегодня, 1 ноября, около 3 часов ночи в Вязниковском районе36-летний водитель автомобиля «Фольксваген», следуя в сторону Москвы, врезался в стоящий на обочине большегруз, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В аварии погибли два пассажира «Фольксвагена» в возрасте 36 и 22 лет. Еще четверо пострадавших госпитализированы,Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области.