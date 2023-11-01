Этот государственный праздник россияне отмечают 4 ноября с 2005 года. Дата выпадает на субботу. В пятницу, 3 ноября, владимирцев ожидает сокращенный рабочий день. Суббота и воскресенье –

Этот государственный праздник россияне отмечают 4 ноября с 2005 года. Дата выпадает на субботу. В пятницу, 3 ноября, владимирцев ожидает сокращенный рабочий день. Суббота и воскресенье – выходные. В понедельник, 6 ноября, у многих жителей области выходной продолжится. Об этом сообщили в пресс-правительства региона. Во Владимире в субботу пройдет спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню народного единства.