Продюсеры российского телеканала ТНТ, кажется, позарились на святое, решив снять музыкальный ремейк знаменитого советского фильма Леонида Гайдая.

Продюсеры российского телеканала ТНТ, кажется, позарились на "святое", решив снять музыкальный ремейк знаменитого советского фильма Леонида Гайдая.В новогоднюю ночь зрителей будет ожидать картина под названием "Иван Васильевич меняет все". Главной темой обсуждений стало участие в проекте Филиппа Киркорова, который замахнулся на роль Ивана Васильевича в ремейке любимой россиянами комедии. Эстрадный певец исполнит свой знаменитый хит "Дива".Помимо короля поп-сцены, зрителей также будут радовать такие артисты, как Анна Asti, Баста и "Иванушки International". Даму сердца Шурика, Наталью Селезневу, сыграет Марина Кравец, а в прошлом окажутся участники группы The Hatters. Юрий Музыченко с командой исполнят свои знаменитые хиты в палатах царского имения.Люся Чеботина, NILETTO, Ваня Дмитриенко и MIA BOYKA превратятся в участников культового квартета ABBA, а Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов примерят образы Иосифа Сталина и Владимира Ленина.Один из режиссеров музыкального ремейка Миша Семичев заявил, что съемочная команда сделала все возможное, чтобы как можно более естественно связать сюжетную линию кинокартины с музыкальными номерами.Создатель называет себя и коллег истинными фанатами оригинальной версии и отмечает, что они хотят сохранить знакомую атмосферу фильма. Конечно, без актуальных музыкальных композиций и шуток не обойдется. Семичев отметил, что предстоящая премьера новогодней комедии не является сиквелом или ремейком, это "знакомый всем булгаковский сюжет в обертке новогоднего телефильма".