Ковровчанка Вера Адоевская и ее пёс-поводырь заняли третье место на Всероссийском реабилитационном...

Ковровчанка Вера Адоевская и ее пёс-поводырь заняли третье место на Всероссийском реабилитационном конкурсеКовровчанка Вера Адоевская и ее пёс-поводырь Зевс заняли третье место на Всероссийском реабилитационном конкурсе "Мы с хозяином вдвоем". Соперниками пары из нашей области стали команды из 12 регионов страны.Конкурс проходил в Купавне - там находится школа подготовки собак-поводырей Всероссийского общества слепых.Вера почти ничего не видит с рождения, в 16 году она получила травму - зрение стало еще хуже. Тогда девушка задумалась о собаке-поводыре. Но решилась написать заявление только 21-м году. И теперь всюду ее сопровождает лабрадор Зевс. Хвостатый друг девушки знает десять стандартных дорог, которыми водит свою хозяйку на работу, в торговый центр, в аптеку, зоомагазин и на остановки. Для конкурса ковровский тандем подготовил видео-презентацию о своих буднях.Вера Адоевская, жительница г.Коврова:- Было много участников там. Я, конечно, поначалу растерялась. Но ничего, взяла себя в руки и мы справились. И в этот раз мы заняли третье место. Эмоции после оглашения результатов были очень-очень хорошие, я даже не ожидала, что мы будем на третьем месте. Но это свершилось.