Популярная певица сделала откровенное заявление. Лолита Милявская призналась в связи с мужем Надежды Бабкиной.

Популярная певица сделала откровенное заявление. Лолита Милявская призналась в связи с мужем Надежды Бабкиной.Альбом "Шоу разведенной женщины", выпущенный в 2001 году, получил большую популярность и принес певице признание. Ее музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп-музыки, рок-н-ролла и электроники. Ее песни часто звучат на радио и телевидении, а клипы Лолиты Милявской набирают миллионы просмотров в интернете.Личная жизнь артистки является одной из самых обсуждаемых тем среди общественности. Как известно, за плечами звезды несколько неудачных браков. С последним супругом Лолита Милявская развелась в 2020 году. Как призналась певица, причиной разлада в отношениях стало то, что у партнеров пропали чувства. Однако сейчас звезда скрывает подробности личной жизни.На данный момент певица посвящает всю себя работе. Помимо концертов, как оказалось, звезда создает свой бренд одежды. Красавица решила выпустить футболки с интересными принтами, а в комплекте к каждой будут идти значки с цитатами на них строк из ее песен.Однако на производстве одежды артистка не остановилась. Помимо футболок планируется еще и выпуск свечек. Так, в своем микроблоге Лолита выдала правду о связи с гражданским мужем Надежды Бабкиной."Сегодня от Жени Гора любимого пришла еще одна часть, которую мы с ним вместе придумали", – поделилась Лолита Милявская.Удивительно, что мужчина успевает угодить сразу всем — в России у него много поклонников, да и царица народной песни Надежда Бабкина от него тоже в восторге. Напомним, ранее "Дни.ру" , что молодящаяся Лолита заговорила о романе с 26-летним коллегой.