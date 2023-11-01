Медалью за Проявленное мужество награжден школьник Роман Гордеев за спасение девочки из воды во...

Медалью за "Проявленное мужество" награжден школьник Роман Гордеев за спасение девочки из воды во Владимирской области.В Совете Федерации состоялась юбилейная десятая Церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.Детям и подросткам вручены памятные медали «За проявленное мужество». Награда учреждена Советом Федерации. Эта почетная награда не только символ признания подвига, но и вдохновения на свершение новых добрых дел и поступков, сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.Один из награжденных, Гордей Рыбаков из 4-Г класса Люберецой гимназии №18, отдыхал в деревне Мокрое во Владимирской области у бабушки.И, став очевидцем несчастного случая, спас из воды семилетнюю Риту. Она была уже без сознания, и Гордей со знанием дела начал оказывать ей первую помощь.- Чтобы завести ей обратно сердце, легкие, чтобы вода вся вылилась, четыре раза нажал — на бок ее повернул, - рассказал он. И обратно на спину. Четыре раза снова нажал — на бок повернул.Когда пострадавшая пришла в себя, он вызвал "Скорую помощь".Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ.