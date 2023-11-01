Медалью за Проявленное мужество награжден школьник Роман Гордеев за спасение девочки из воды во...
Медалью за "Проявленное мужество" награжден школьник Роман Гордеев за спасение девочки из воды во Владимирской области.
В Совете Федерации состоялась юбилейная десятая Церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.
Детям и подросткам вручены памятные медали «За проявленное мужество». Награда учреждена Советом Федерации. Эта почетная награда не только символ признания подвига, но и вдохновения на свершение новых добрых дел и поступков, сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ.
Один из награжденных, Гордей Рыбаков из 4-Г класса Люберецой гимназии №18, отдыхал в деревне Мокрое во Владимирской области у бабушки.
И, став очевидцем несчастного случая, спас из воды семилетнюю Риту. Она была уже без сознания, и Гордей со знанием дела начал оказывать ей первую помощь.
- Чтобы завести ей обратно сердце, легкие, чтобы вода вся вылилась, четыре раза нажал — на бок ее повернул, - рассказал он. И обратно на спину. Четыре раза снова нажал — на бок повернул.
Когда пострадавшая пришла в себя, он вызвал "Скорую помощь".
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ.