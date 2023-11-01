Во Владимире состоялась отправка очередной группы добровольцев, подписавших контракты с Минобороны РФ.

Во Владимире состоялась отправка очередной группы добровольцев, подписавших контракты с Минобороны РФ. Об этом во вторник, 31 октября, сообщила администрации региональной столицы.Для прохождения воинской службы отбыли более 25 наших земляков. Отважных мужчин провожали родственники и друзья, представители органов власти и военного комиссариата. Бойцов напутствовали и желали вернуться домой живыми и невредимыми. Так, заместитель председателя ЗС области Роман Кавинов пообещал сделать всё, чтобы владимирцы спокойно выполняли воинский долг и не волновались за близких.