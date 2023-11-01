На учебу в подразделения Минобороны отправились еще двадцать пять владимирцев Еще двадцать пять...

На учебу в подразделения Минобороны отправились еще двадцать пять владимирцевЕще двадцать пять владимирцев отправились в зону специальной военной операции. Они заключили контракты с Министерством обороны и через пару недель будут полностью готовы выполнять боевые задачи.Торжественная отправка защитников в учебные подразделения прошла в Доме культуры молодежи. В церемонии приняли участие представители областного военкомата, регионального правительства и ЗакСобрания области, администрации Владимира. Юнармейцы и студенты владимирского госуниверситета выступили с творческим номером. Анатолий не проходил срочную службу, но всегда мечтал встать в ряды бойцов ВДВ. Добровольца пришла провожать семья, дома его остаются ждать супруга и дети.Анатолий, доброволец:- Нет, ни с кем не разговаривал, сам вот решился и пошёл. Помогать ребятам, ну а как? Без этого никак, помощь нужна.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Очень большие задачи стоят перед вооружёнными силами Российской Федерации. И, конечно же, вот такие практически еженедельные отправки, пополнение наших вооружённых сил они на благо восстановления мира и справедливости на земле Донбасса и во благо нашей родины, в том числе нашей малой родины - Владимирской области.Внести свой вклад в победу и поступить на службу по контракту можно, обратившись в пункты отбора во Владимире на Стрелецкой 55а и Первой Пионерской 92. Или в военный комиссариат по месту жительства.