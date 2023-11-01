Народный артист России Николай Горохов рассказал, как артисты Владимирского академического театра...

Народный артист России Николай Горохов рассказал, как артисты Владимирского академического театра драмы сыграли пьесу "Александр. Прибытие в Каракорум"Владимирская драма с успехом представила свои постановки на двух крупных фестивалях. Так в Нижнем Новгороде наши артисты сыграли пьесу "Александр. Прибытие в Каракорум", посвященную князю Александру Невскому. Как публика встретила спектакль, в интервью "Вестям" рассказал народный артист России Николай Горохов.