Любовь прошла, завяли помидоры, а колечко осталось – куда его теперь? Ему точно можно найти достойное применение.

Любовь прошла, завяли помидоры, а колечко осталось – куда его теперь? Ему точно можно найти достойное применение.Далеко не всем удается вступить в брак один раз и сохранить семью на всю жизнь. Примеров уйма и среди рядовых россиян, и среди звезд шоу-бизнеса. Взять ту же Аллу Пугачеву, о перипетиях судьбы которой пишет телеканал . Знаменитость выходила замуж пять раз и частенько снимала обручальное кольцо.После развода у женщин нередко возникает вопрос о том, что делать с заветным украшением с безымянного пальца. Как найти ему применение, узнало интернет-издание в беседе с экстрасенсом Инной Мишиной.Ясновидящая предлагает отдать ненужный символ брака на благотворительность или же принести в ювелирную мастерскую для переплавки в кулон или брошь. Специалист уверена, что обручальное кольцо хранит энергетику прошлых отношений, поэтому хранить его дома категорически нельзя, а также не стоит его дарить и передавать в наследство.Отказавшись от драгоценного напоминания о бывшем партнере, будет проще и легче принять в жизнь новые счастливые отношения. После развода жизнь только начинается. Пример — голливудский актер Ченинг Татум. информирует, что после расставания с бывшей он встретил очередную любовь, а на ее руке уже сияет обручальное кольцо — дело идет к свадьбе.