Стали известны лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей МАРКА №1 в РОССИИ 2023.

Стали известны лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей МАРКА №1 в РОССИИ 2023.Процесс голосования проходил с сентября по октябрь 2023 года, в ходе которого россияне выразили свое отношение к различным товарам и услугам, указав в анкетах названия любимых компаний и брендов.Знак качества и признание россиян получили:«Услуги и сервис»: Банк ВТБ (ПАО), фирменный поезд "КРАСНАЯ СТРЕЛА", БУРГЕР КИНГ РОССИЯ, АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ, АВТОРАДИО, сеть химчисток ДИАНА, РУССКОЕ ЛОТО, ШОКОЛАДНИЦА, медицинская компания ИНВИТРО, сеть гипермаркетов ЛЕНТА, сеть фитнес-клубов С.С.С.Р, M’ISTRAL HOTEL& SPA и другие.«Продовольственные товары»: МЯСНИЦКИЙ РЯД, БИЗНЕС МЕНЮ, ЭКО-КУЛЬТУРА, LAPLANDIA, SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, MACCOFFEE, МАЙСКИЙ, РУССКАЯ КАРТОШКА, снеки кукурузные СЫРBALL, РУССКИЕ СУХАРИКИ, сухие готовые завтраки СЫТОПУЗ, квас ВЯТСКИЙ и другие.«Непродовольственные товары»: REALME, АСКОНА, МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ, ТЕКС, ЗУБР, УЛГРАН, BERLINGO, TARKETT, KERAMA MARAZZI, OMSA, GLADE, ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК, MR.MUSCLE, RAMMUS, СУНЕРЖА, TERRA VITA, RIFAR, СЕНЕЖ, MEINE LIEBE, BIG CITY LIFE, VITEK, ЛАЗУРИТ и другие.«Медицинские товары»: АККУ-ЧЕК, ФЛЕБОДИА 600, НООПЕПТ, БРОНХИПРЕТ, КАНЕФРОН Н, АРТРА, КАЛЬЦИЙ – Д3 НИКОМЕД и другие.МАРКА №1 в РОССИИ является системой оценки брендов на национальном уровне, которая определяет предпочтения потребителей. Более 12 миллионов человек приняли участие в ежегодном голосовании лидеров потребительского рынка с момента его запуска в 1998 году.Вручение премии МАРКА №1 в РОССИИ 2023 состоится 15 декабря 2023 года в Государственном Кремлевском Дворце. Официальная церемония по традиции будет проведена в виде гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов от лауреатов премии.