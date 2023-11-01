Во Владимирской области перед судом предстанут отец и двое сыновей.

Во Владимирской области перед судом предстанут отец и двое сыновей. Мужчин обвиняют в незаконном изготовлении крупной партии наркотических средств. Об этом сообщила региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что фигуранты наладили производство нелегального вещества в деревне Саванчаково Муромского района, где оборудовали нарколабораторию. Продавать готовое зелье они собирались через личный сайт.Планы родственников разрушили стражи порядка. Во время обыска было изъято свыше 10 кг наркотиков.В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В прокуратуре отмечают, что фигурантам грозит до 20 лет заключения.