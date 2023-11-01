Во Владимирской области перед судом предстанут отец и двое сыновей.
Во Владимирской области перед судом предстанут отец и двое сыновей. Мужчин обвиняют в незаконном изготовлении крупной партии наркотических средств. Об этом сообщила региональной прокуратуры.
Правоохранители установили, что фигуранты наладили производство нелегального вещества в деревне Саванчаково Муромского района, где оборудовали нарколабораторию. Продавать готовое зелье они собирались через личный сайт.
Планы родственников разрушили стражи порядка. Во время обыска было изъято свыше 10 кг наркотиков.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В прокуратуре отмечают, что фигурантам грозит до 20 лет заключения.