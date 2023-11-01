«Ростелеком» запускает комплексное коробочное решение VMSBox1, которое позволяет клиентам подключить к защищенной облачной инфраструктуре собственные IP-камеры. Интеграция в платформу

«Ростелеком» запускает комплексное коробочное решение VMSBox1, которое позволяет клиентам подключить к защищенной облачной инфраструктуре собственные IP-камеры. Интеграция в платформу «Ростелекома» позволит централизованно управлять камерами через приложение, установленное на любом устройстве, и сэкономит инвестиции на собственные серверы и оборудование. После подключения клиентам будут также доступны все преимущества облачного решения, включая видеоаналитику. VMSBox — это программно-аппаратный комплекс,