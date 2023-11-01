Денис Шальных занимается непредсказуемым самовыражением. Чем на этот раз удивил сын Елены Яковлевой?

Денис Шальных занимается непредсказуемым самовыражением. Чем на этот раз удивил сын Елены Яковлевой?Любимый и единственный сын народной артистки России всегда умел заявить о себе. В СМИ то и дело велись разговоры о его неординарном подходе к самовыражению: парень увлекся тату и не смог себя остановить. Вскоре тело Дениса на 80% было покрыто . На них не могла закрыть глаза даже звездная мама — Елена Яковлева.Но если бы только это вызывало бурные обсуждения общественности. Откровенность сына Елены Яковлевой не знает границ. Молодой человек без проблем делился в соцсетях о своем внутреннем состоянии в самых острых выражениях, и даже не смущался писать о своих секретах.Денис Шальных увлекается бодибилдингом – настоящий спортсмен! Несколько лет мускулистый красавец продолжает "строить" свое тело. Елена Яковлева все понимает и принимает.Также сын звезды не останавливается в поисках своего жизненного направления в плане профессии. В его биографии было несколько попыток самореализации. Это и учеба в Великобритании, и поступление на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания в Москве, и работа барбером. Но все же, сын народной артистки Елены Яковлевой остановил свой выбор на культуризме.Ко всему прочему у наследника актрисы есть одна нескрываемая страсть – это любовь к котикам. На своей странице в соцсети "Вконтакте" Денис опубликовал фото, где он прилег на живот на диване, а вместо подушки у него также спокойно развалился кот. Молодой человек оголил спину, чем, видимо, решил ненавязчиво продемонстрировать свою идеальную накаченную фигуру.К тому же сын Яковлевой добавил к фото песню, в которой лирический герой называет себя принцем. Кажется, звездный мачо как бы намекает, как он себя чувствует. Ну что сказать? Так и есть — принц, фигура однозначно королевская! И котик под стать. Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой.Тем временем "" сообщает о том, как милый серый кот четыре дня просидел в машине своего хозяина. По итогу животное благополучно спасли — изъяли из транспорта.Уверены, что с питомцем сына актрисы такого бы никогда не случилось. Любовь к животным у него в крови. Одна из татуировок Дениса – любимый пес. Наверняка именно Елена Яковлева оказала влияние на милые предпочтения популярного наследника.