Ранее судимый житель Вязников угнал служебный автомобиль, чтобы не тратить деньги на такси В...

Ранее судимый житель Вязников угнал служебный автомобиль, чтобы не тратить деньги на таксиВ Вязниках 28 октября в полицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже служебного автомобиля «ГАЗ». Сотрудникам полиции он пояснил, что вечером припарковал машину во дворе многоквартирного дома, но утром ее не обнаружил.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавший автомобиль на одной из улиц города. Личность злоумышленника также была установлена. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанный признал свою вину и пояснил, что угнал служебную машину, чтобы добраться до дома и не вызывать такси.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье: «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)» (ч.1 ст. 166 УК РФ).Фото: freepik.com