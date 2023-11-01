Ранее судимый житель Вязников угнал служебный автомобиль, чтобы не тратить деньги на такси
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Ранее судимый житель Вязников угнал служебный автомобиль, чтобы не тратить деньги на такси
В Вязниках 28 октября в полицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже служебного автомобиля «ГАЗ». Сотрудникам полиции он пояснил, что вечером припарковал машину во дворе многоквартирного дома, но утром ее не обнаружил.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавший автомобиль на одной из улиц города. Личность злоумышленника также была установлена. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Задержанный признал свою вину и пояснил, что угнал служебную машину, чтобы добраться до дома и не вызывать такси.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье: «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон)» (ч.1 ст. 166 УК РФ).
Фото: freepik.com